Escursione in Cadore con la moglie, 74enne si frattura il femore

Sabato pieno di interventi in montagna per il personale del Soccorso Alpino. Verso le ore 15 i soccorritori della Val Comelico con il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo si sono portati sul sentiero 154 del Monte Zovo, a San Pietro di Cadore (BL), per aiutare un 74enne di Treviso con una possibile frattura al femore. L'uomo, che si trovava con la moglie che ha dato l'allarme, è stato poi recuperato con un verricello dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e accompagnato all'ospedale di Belluno.

Più complesso, invece, l'intervento avvenuto sabato mattina, verso le 9, per un alpinista che stava scalando una via sulla Cima Piccola di Lavaredo volato al suolo sbattendo la testa. Il 63enne di Vigo di Fassa (TN) si è calato con il compagno alla base della parete, dove gli ha prestato primo aiuto la squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina di turno sulle Tre Cime, che lo ha raggiunto a piedi per poi portarlo alla jeep e da lì all'ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cortina, per essere poi trasferito in quello di Treviso con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.