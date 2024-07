Ex stalla devastata da un incendio nella notte, vigili del fuoco al lavoro

La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castagnola a Fregona, nella zona di Osigo, per l’incendio di un vecchio fabbricato che un tempo era adibito a stalla: nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. Le squadre dei vigili del fuoco provenivano da Vittorio Veneto e Conegliano con due autopompe, un’autobotte, un mezzo di supporto e dieci pompieri, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato: è stato salvato dalle fiamme un trattore che si trovava posteggiato all'interno dello stabile che ha un'ampiezza di 160 metri quadrati e ha due piani, con ricovero attrezzi e fienile. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute; non si esclude il dolo. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3.