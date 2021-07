Fresatrice per l'asfalto prende fuoco: devono intervenire i pompieri

Danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito. Questo il bilancio di un incendio che verso le 14 di oggi si è improvvisamente scatenato dal motore di una fresatrice per l'asfalto. L'episodio è avvenuto lungo via Roma a Godega di Sant'Urbano dopo che per tutta la mattinata il mezzo aveva operato nelle vicinanze. Una volta terminato il servizio il mezzo è stato caricato sun carrellone per essere trasportato altrove, da Orsago verso Conegliano, ma ad un certo punto il camionista che lo aveva in controllo si è accorto che del denso fumo nero proveniva dalla macchina, tanto che ha subito accostato per poi scendere e cercare di spegnere il rogo come meglio poteva, con mezzi di fortuna. Di lì a poco sono però intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano che hanno spento l'incendio con l'ausilio di acqua e schiuma. Sul posto, per i rilievi di rito, anche i carabinieri di Codognè.

Gallery