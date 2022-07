Fugge dai domiciliari e ruba una bici: nuovo arresto per il piromane

Il piromane di San Parisio è tornato a colpire: dopo essere finito agli arresti domiciliari, giovedì 21 luglio è fuggito di casa rubando una bicicletta per raggiungere i locali di Santa Maria dei Battuti dov'è stato fermato dagli agenti della polizia.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il 50enne G.E.Z., residente nel capoluogo, sembra intenzionato a non voler dare pace alle forze dell'ordine, continuando a violare ogni obbligo impostogli dalla giustizia. Dopo la fuga di giovedì scorso, il 50enne è stato di nuovo arrestato e portato in galera. Nei giorni scorsi la Questura aveva emesso nei suoi confronti un Daspo Willy rafforzato, impedendogli l'ingresso in tutti i locali pubblici del centro. Accusato di tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza la sera del 18 luglio e denunciato per il "rogo" ai danni della casa della famiglia Tambarotto, proprietaria dell'osteria "Muscoli's" in Pescheria, accaduto il 25 maggio, il 50enne è anche accusato di aver appiccato il fuoco all'esterno del locale "Kimeia" in Piazza San Parisio. Una scia di reati lunghissima a cui ora le forze dell'ordine sperano di aver messo fine una volta per tutte.