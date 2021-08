Via Risorgimento

Fuga di gas in casa, esplode bombola a Gpl: 82enne ustionato

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di giovedì 19 agosto in Via Risorgimento a Santa Lucia di Piave. G.G., pensionato della zona, è stato ricoverato in ospedale a Conegliano per le ustioni riportate: non è in pericolo di vita