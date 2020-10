Fuga di gas nell'appartamento: 80enne trovata incosciente nel letto

Un'improvvisa figa di gas, avvenuta intorno alle 01.10 di sabato in un appartamento di via Cavour a Mogliano Veneto, ha rischiato di uccidere una donna di 80 anni. L'anziani, infatti, era stata sorpresa a letto dalle esalazioni di gas provenienti da alcuni rubinetti della cucina, tanto che persino alcuni vicini hanno avvertito il forte odore del gas provenire dall'abitazione. Proprio per questo, sono subito stati allertati i soccorsi e, in breve tempo, sul posto si sono presentati i carabinieri, i vigili del fuoco ed il Suem 118. La donna è stata così trovata in stato di inscoscienza, ma fortunatamente ancora in vita, e di conseguenza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverata in osservazione. L'immobile, invece, è stato subito posto in sicurezza per i dovuti controlli del caso.

