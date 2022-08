Strage di Godega, in centinaia per i funerali di Daniele e Marco

A quasi una settimana dalla strage di Godega, costata la vita a 4 giovani nemmeno 20enni, Cordignano e Caneva hanno dato l'ultimo addio a Daniele De Re e Marco Da Re con due cerimonie separate che hanno radunato centinaia di persone.

«Facciamo ascoltare il nostro grido di dolore alle orecchie di Dio, sappiamo che lui conosce tutto, la nostra sofferenza e il nostro smarrimento e non dobbiamo vergognarci di esprimere quello che proviamo in questo momento» ha detto il parroco di Cordignano, don Claudio Carniel durante l'omelia. Piena la chiesa del paese, con decine di fedeli rimasti fuori per seguire la cerimonia. Nelle prime file anche il sindaco Roberto Campagna. Daniele De Re è stato salutato dagli amici del Team Bosco Orsago, la squadra di ciclismo con cui correva il giovane morto nello schianto di Godega. Struggente il ricordo di uno dei suoi amici più cari dall'altare: «Vorrei potessi spiegarci perché ci hai dovuti lasciare così presto». Dolore e cordoglio anche in provincia di Pordenone, a Caneva, dove nel pomeriggio è stato dato l'ultimo saluto a Marco Da Re, orfano di padre da due anni. La comunità locale si è stretta intorno al dolore della mamma del giovane. Sabato 20 agosto l'ultimo dei quattro funerali, quello di Daniele Ortolan, giovane promessa del nuoto trevigiano. La veglia di preghiera in ricordo delle vittime, rinviata causa maltempo, potrebbe invece essere recuperata già nella serata di domani.