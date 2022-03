Era stato trovato morto su una panchina: giovedì il funerale di Giovanni

Saranno celebrate giovedì alle ore 14.30 (con il corteo che partirà alle 14 dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso), presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco, le esequie di Giovanni (Gianluca) Meloni, morto a soli 47 anni su una panchina nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24. Il decesso, avvenuto per un improvviso malore, era stato scoperto da alcuni passanti in via Monte Tomba. Il corpo, messo subito a disposizione dell'Autorità giudiziaria da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, era poi stato sottoposto ad un esame autoptico che ha confermato la morte per cause naturali, tanto che poi la Procura ha dato il nullaosta per le esequie. Giovanni lascia nel dolore la mamma Graziella con cui conviveva, la sorella Mavy, il cognato Pierluigi, il nipote Nikolò, gli zii, le zie, i cugini e tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo momento di difficoltà. Il corpo verrà invece tumulato a Vallonga di Arzergrande (PD).