Muore a 54 anni a Santo Domingo: i funerali si terranno dopo oltre tre mesi

Oltre tre mesi per dare l'ultimo salute al 54enne Luca Pagan, deceduto a seguito di una breve malattia lo scorso 31 ottobre nella Repubblica Dominicana dove viveva. Si terranno infatti lunedì prossimo, presso la chiesa di Covolo di Pederobba, le esequie dell'uomo, mentre il rosario sarà recitato alle 18.30 di domenica.

Luca, originario proprio di Pederobba, da una decina di anni viveva oltreoceano a Punta Cana, luogo nel quale aveva anche trovato l'amore della moglie Carolina. Amante dello sport, ha combattuto fino all'ultimo la malattia. A causa della pandemia da Covid, però, la salma di Pagan non ha mai potuto, almeno fino a questi ultimi giorni, far ritorno in patria affinché le venisse data degna sepoltura. Con il miglioramento delle condizioni sanitarie, però, il corpo del 54enne ha potuto finalmente rientrare in Italia. Pagan lascia nel dolore, oltre la moglie, anche il papà Luciano, le sorelle Nicoletta e Cinzia con Ruggero, oltre alla nipote Giorgia e tanti amici.