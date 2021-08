Triatleta morto a Tambre: fissata la data per i funerali di Maurizio Casagrande

Si svolgeranno venerdì pomeriggio, alle ore 15.30 presso la Chiesa Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto (mentre il rosario sarà celebrato domani alle ore 19), i funerali di Maurizio Casagrande, il triatleta trevigiano deceduto il giorno di ferragosto in un incidente con la sua bici a Tambre (BL). Per l'occasione la famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte saranno devolute all’Aido, l’Associazione italiana per la donazione degli organi. Il 44enne, conosciuto da tutti come “Mao”, lascia dunque nel dolore mamma Lucia, papà Adriano, la sorella Federica con Loris, il nipote Francesco e tanti amici.

La tragedia

Maurizio Casagrande, triatleta originario di Vittorio Veneto, era stato travolto e ucciso da un'auto a Tambre, in provincia di Belluno. Secondo una prima ricostruzione, Casagrande stava scendendo in bici lungo la provinciale 28 che porta in paese quando è stato colpito da una Fiat Punto nera che stava salendo. Sul posto sono arrivati subito l'elisoccorso e un'ambulanza, ma purtroppo per Casagrande non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

Il cordoglio per la morte di Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande, 44 anni, era un triatleta tesserato per la Reaction di Pordenone. Su Facebook il commosso messaggio dell'associazione sportiva. "Maurizio Casangrande - si legge nel post, era nostro 'fratello', non solo perché parte del direttivo ma perché faticava, soffriva e gioiva per le stesse cose per cui lo facevamo noi. Da oggi sarà tutto più difficile, questa mattina Maurizio è salito in bici per il solito giro, senza immaginare che potesse essere l'ultimo. Quando succedono queste tragedie non ci sono parole che possano mitigare il dolore quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico come al solito. Ciao Mao, ci vediamo al prossimo triathlon".