Fungaiolo disperso in Cansiglio, ritrovato da un soccorritore

Si sono risolte nel migliore dei modi le ricerche di un 83enne residente a Cordignano, uscito a funghi con un amico nella zona di Crosetta in Cansiglio. Dopo essersi separati, il fungaiolo trevigiano aveva fatto perdere le sue tracce. L'amico che era insieme a lui è salito sulla Piana del Cansiglio in cerca di copertura telefonica per dare l'allarme.

Sul posto c'era casualmente un soccorritore ed è stato attivato il 118, che ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane e dell'Alpago. Fortunatamente una ventina di minuti più tardi un altro soccorritore, che stava salendo in macchina per prendere parte alla ricerca, ha incrociato sulla strada il fungaiolo e lo ha riaccompagnato dall'amico. L'allarme è così rientrato nel pomeriggio.