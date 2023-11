Mangiano per cena funghi raccolti in un prato di Treviso: coppia ricoverata

Grave avvelenamento da funghi martedì sera, 14 novembre, per due coniugi trevigiani che avevano mangiato a cena funghi raccolti in un prato della città qualche giorno prima. La coppia è dovuta andare in pronto soccorso all’ospedale Ca’ Foncello con sintomi gastroenterici riconducibili a una sospetta intossicazione poi confermata dai tecnici della prevenzione, esperti micologi dell’Ulss 2. I coniugi sono ora ricoverati in Medicina d’urgenza con una grave insufficienza epatica.

Alla verifica macroscopica i Micologi hanno riconosciuto, tra le specie raccolte dalla coppia, alcuni esemplari di Lepiota di piccola taglia, specie velenoso-mortale per l’elevato contenuto di amatossine, responsabile di gravi intossicazioni e il cui consumo deve essere assolutamente evitato. Dal ripetersi in questa stagione di più episodi di intossicazione anche molto gravi, come in questo caso, emerge quanto sia importante, se non indispensabile, far controllare tutti i funghi raccolti prima del loro consumo, anche se si ritiene di essere raccoglitori esperti.

I controlli dell'Ulss 2

I controlli sulla commestibilità dei funghi freschi raccolti dai privati cittadini sono gratuiti e vengono effettuati dai dodici Esperti Micologi del Dipartimento di Prevenzione nei tre Distretti. Il servizio proseguirà fino al termine della stagione di raccolta con questi orari: