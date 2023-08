Cinque funghi velenosi nel cestino: «Potevano uccidere un'intera famiglia»

Hanno rischiato di morire avvelenati per una raccolta incauta di funghi. Fortunatamente prima di consumarli si sono recati alla sede di Treviso dell’Ispettorato Micologico dell’Ulss 2 dove i tecnici hanno ritrovato, tra i funghi raccolti, ben cinque esemplari di Cortinarius speciosissimus, fungo velenoso mortale.

Tale fungo, come il Cortinarius Orellanus, è responsabile della sindrome orellanica, sindrome a lunga latenza, i cui sintomi si possono presentare anche oltre i 14 giorni dal consumo, compromettendo in modo irreversibile i reni. La quantità di funghi trovata nel cestino del raccoglitore, un privato cittadino, era sufficiente a far morire un’intera famiglia. Quanto accaduto nelle scorse ore conferma quindi quanto sia importante, se non indispensabile, far controllare tutti i funghi trovati prima del consumo, anche se si ritiene di essere un esperto raccoglitore.

Info utili

I controlli sulla commestibilità dei funghi freschi raccolti dai privati cittadini sono gratuiti e proseguiranno fino al termine della stagione. Vengono effettuati da dodici esperti micologi del Dipartimento di Prevenzione in tutti e tre i Distretti con i seguenti orari:

Distretto Treviso

presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, sede La Madonnina, via Castellana 2, Treviso

dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.00

E’ comunque possibile richiedere, al di fuori dei suddetti orari, previo appuntamento telefonico, un controllo sui funghi raccolti al numero 0422-323758 o 0422/323796

Distretto Pieve di Soligo

presso l’Ufficio dei Tecnici della Prevenzione, via Manin 110, sede De Gironcoli, Conegliano

il lunedì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8.45

E’ comunque possibile richiedere, al di fuori dei suddetti orari, previo appuntamento telefonico, un controllo sui funghi raccolti ai numeri 0438-664431 o 0438-663945

Distretto Asolo

presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in via Alighieri 12, Montebelluna

il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 8.45. E’ comunque possibile richiedere, al di fuori dei suddetti orari, previo appuntamento telefonico, un controllo sui funghi raccolti ai numeri 0423-614799 o 0423-614717