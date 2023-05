Castelbrando, guasto alla funicolare: visitatori bloccati

Primo Maggio pieno di visitatori a Castelbrando, celebre hotel ristorante sulle colline di Cison di Valmarino. Nella mattinata odierna si è però verificato anche un piccolo imprevisto legato alla funicolare che porta al castello.

Tre persone sono rimaste bloccate all'interno della cabinovia per una ventina di minuti: nelle scorse settimane la funicolare era stata sottoposta a manutenzione ordinaria e il sistema di allarme, evidentemente più sensibile dopo i lavori fatti, è subito entrato in funzione bloccando però le porte della cabina dove si trovavano ancora i tre visitatori. L'intervento immediato dei tecnici ha permesso di risolvere il guasto in meno di mezz'ora ma l'imprevisto non è passato inosservato ai presenti arrivati per il Primo Maggio a Castelbrando. Alcuni visitatori, vedendo la funicolare bloccata, hanno deciso di scendere a piedi dal castello. Già in tarda mattinata però la situazione è rientrata alla normalità. I tre visitatori bloccati stanno bene, non è stato necessario chiamare sul posto soccorsi e vigili del fuoco.