Furgone con 60 litri di gas prende fuoco: autostrada chiusa

Lunedì 21 dicembre il tratto tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave dell’autostrada A4 in direzione Venezia è stato chiuso, poco prima di mezzogiorno, a causa di un furgone in fiamme all’altezza di Cessalto.

Il mezzo trasportava un macchinario contenente 60 litri di gas. Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Sul posto la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. La Concessionaria ha istituito l’uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e chiusi gli svincoli in entrata di San Stino e Cessalto. Inevitabili i disagi con code fino al bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro). Le operazioni sono in corso per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.