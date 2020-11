Ladri alla Pro-Shop Rossignol, trovato il furgone utilizzato per il colpo

I carabinieri di Montebelluna sono alla ricerca dei ladri che, nella scorsa notte, dopo aver rubato un furgone Fiat Scudo alla Bdm di Trevignano, sono riusciti a svaligiare anche il punto vendita "Pro-Shop Rossignol" a Montebelluna, fuggendo con attrezzature da sci e capi d'abbigliamento per un valore di quasi 200mila euro.

Difficile stabilire l'ora esatta del furto visto che i ladri sono riusciti a manomettere l'impianto di videosorveglianza. L'allarme del negozio era scattato ma, quando la vigilanza è intervenuta sul posto non ha trovato nessuno. Entrati dal cancello principale, i ladri hanno usato una porta secondaria, antipanico, per fare irruzione nel punto vendita. Una volta all'interno hanno potuto portar via sci, tute, scarponi e molta altra attrezzatura tecnica per un valore stimato di quasi 200mila euro. Il furgone rubato è stato trovato nelle scorse ore all'interno di un cantiere della superstrada Pedemontana. All'interno erano stati lasciati solo qualche scarpone e alcune paia di sci. Gli autori del colpo sono ancora a piede libero, mentre proseguono le indagini dei militari dell'Arma.