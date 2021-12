Furgoni rubati per bloccare le strade, assaltato il deposito Sme di Cessalto

Hanno posizionato ben sei furgoni rubati in varie località d'Italia (Milano, Ravenna), forandone i pneumatici, lungo le strade che circondano il deposito della Sme di Cessalto, in via Vittorio, 45, comprese le vie di accesso al casello autostradale. Una volta razziate migliaia di componenti elettroniche (caricabatterie o auricolari), soprattutto per telefonini, si sono dileguati a bordo di due auto, utilizzando come via di fuga la vicina autostrada. Per poter intraprendere questa via i malviventi hanno segato parte del guard rail e posizionato sul fossato delle apposite rampe per far transitare i mezzi. Un furto rocambolesco e clamoroso quello avvenuto alle 4.30 circa di stanotte. Ad agire, secondo alcuni testimoni, almeno una decina di uomini. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Cessalto e del nucleo investigativo di Treviso. Il bottino, per ora, non è stato ancora quantificato.