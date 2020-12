Furti in appartamento, ladri in azione nel fine settimana

Natale si avvicina e aumentano, giorno dopo giorno, le segnalazioni di furti in casa nella Marca. Nel fine settimana appena trascorso i ladri hanno colpito a Quinto di Treviso e nel quartiere San Giuseppe a Treviso.

Sabato 5 dicembre, nelle vicinanze di Piazza Roma a Quinto di Treviso, i malviventi sono entrati in azione verso le 16.30 facendo irruzione nella casa di due coniugi. Tutte le stanze sono state messe sottosopra in pochi minuti. I ladri hanno gettato ogni cosa sul pavimento alla ricerca di gioielli e contanti, riuscendo a fuggire dalla finestra del bagno. Domenica 6 dicembre, tra le 11.30 e le 12 di mattina, un furto molto simile a quello di Quinto è avvenuto nel quartiere San Giuseppe a Treviso. Dopo aver forzato la porta i malviventi hanno messo a soqquadro varie stanze, rubando gioielli in oro e soldi lasciati in appartamento dai proprietari. Entrambi i furti sono stati segnalati ai carabinieri ma i responsabili, per il momento, sono ancora a piede libero.