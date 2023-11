Torna da scuola e trova la casa svaligiata dai ladri, 12enne sotto choc

Allarme furti nella Marca: negli ultimi giorni sono moltiplicati i raid dei malviventi nelle abitazioni della provincia. Uno dei colpi più eclatanti è stato messo a segno nelle scorse ore in un appartamento di Via Canova a Treviso. A scoprirlo la figlia dei proprietari di casa, una giovane di appena 12 anni. Rientrata da scuola verso le ore 16 ha trovato l'appartamento completamente a soqquadro. Dopo aver chiamato la madre, sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Treviso. I ladri sono riusciti a fuggire con oro e gioielli, regali e ricordi di famiglia dal grande valore affettivo oltre che economico. Un colpo che i ladri stavano evidentemente studiando da tempo, entrando in azione nel momento in cui sapevano avrebbero trovato casa libera, potendo agire indisturbati.

Nei giorni scorsi però Treviso non è stata l'unica città a finire nel mirino dei ladri. Furti in casa si sono registrati anche a Motta di Livenza e Ormelle. A Motta la settimana prima del furto in un'abitazione un'Audi bianca era stata vista aggirarsi più volte in sopralluogo proprio nelle vicinanze della casa svaligiata. Anche in questo caso, come successo a Treviso, i ladri hanno rubato ori e gioielli di famiglia, portando via denaro e trafugando la stanza del bimbo. Dalle prime stime si parla di un bottino di diverse centinaia di euro. In passato l'abitazione era stata già presa di mira ben due volte dai ladri. In Via Stadio a Ormelle tre ladri sono stati messi fuga dall'anziano proprietario che ha sentito i malviventi muoversi al piano di sotto mentre lui era ancora in casa. A San Fior infine i banditi hanno svaligiato le camere di una coppia di pensionati mentre i due anziani stavano cenando in cucina.