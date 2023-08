Raffica di furti nelle case, ladro seriale arrestato in flagrante

Arrivano i primi risultati legati all'intensificazione dei controlli notturni dei carabinieri in alcune aree della Marca per prevenire e contrastare i furti in casa. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto, a Castello di Godego, i militari dell’Arma hanno arrestato in flagrante un 28enne di origini albanesi dimorante in provincia di Padova e con regolare permesso di soggiorno. L'indagato è stato bloccato in via Roma al termine di un prolungato inseguimento a piedi. Poco prima il malvivente aveva svaligiato un'abitazione di Via Pasubio dopo averne forzato la porta d'ingresso e una seconda casa in Via Papa Giovanni XXIII dov'era entrato da una finestra aperta. Qui il ladro era riuscito a rubare 250 euro in contanti al pensionato proprietario dell'abitazione. Grazie all'allarme dato dai residenti i carabinieri hanno però intercettato poco dopo il 28enne, inseguendolo e bloccandolo.

Dalla perquisizione estesa all'auto di proprietà del ladro e parcheggiata nelle vicinanze, l'arrestato è stato trovato in possesso di parte dei soldi rubati, di un cacciavite della lunghezza di 30 centimetri, di un paio di guanti e una torcia elettrica, di un orologio in oro risultato provento di furto in abitazione consumato sempre a Castello di Godego, in via Roma, la sera del 10 agosto ai danni di una pensionata, nonché di altro materiale di probabile provenienza illecita. L'arresto è stato convalidato sabato mattna al termine del processo per direttissima presso il Tribunale di Treviso. Lo straniero, finita l'udienza, è stato portato nel carcere di Santa Bona.