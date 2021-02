Doppio furto nel weekend: ladri in casa di una coppia di giudici

Sono entrati in azione nel pomeriggio e hanno svaligiato, indisturbati, la casa di una coppia di magistrati del tribunale di Treviso, residenti in Borgo Cavour a pochi metri di distanza dal collegio Pio X.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i ladri hanno fatto irruzione da una finestra, dopo aver visto i due giudici uscire di casa. Dopo aver messo sottosopra quasi tutte le stanze, hanno rubato gioielli e oggetti di valore per poi fuggire senza essere visti. I due magistrati hanno scoperto il furto solo dopo essere rientrati a casa. Immediata la chiamata alla polizia che ha svolto i rilievi all'interno dell'abitazione. Quello in Borgo Cavour non è stato però l'unico furto nel weekend appena trascorso: poche ore dopo, verso sera, i ladri hanno messo nel mirino un appartamento in Via Lancieri di Novara, laterale del Put appena fuori dalle Mura. Dopo aver scassinato un infisso sul retro, i malviventi sono riusciti a rubare diverse migliaia di euro. I proprietari non erano in casa e, dopo l'amara scoperta, hanno chiamato sul posto i carabinieri di Treviso che ora stanno controllando i filmati delle videocamere della zona per risalire all'identità dei responsabili.