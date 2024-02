Furti e spaccio di droga nella Marca, 29enne albanese espulso dall'Italia

Il Questore Manuela De Bernardin, dopo il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Treviso, ha disposto in questi giorni l’accompagnamento alla frontiera di un 29enne albanese pluripregiudicato.

Entrato regolarmente nel territorio italiano dall'aeroporto di Rimini nell'aprile 2018, il giovane aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dopo essersi stabilito in provincia di Treviso, lo straniero aveva iniziato a commettere una serie di gravi reati, tra cui furti in casa e nei negozi, dedicandosi anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati per i quali è stato condannato anche in via definitiva. Alla richiesta dello straniero di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, la sua domanda è stata rifiutata. Nelle scorse ore i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno dato esecuzione al provvedimento di espulsione del Prefetto, accompagnando il cittadino albanese presso l’aeroporto “Canova” per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Lo straniero, nel tardo pomeriggio di giovedì 15 febbraio, è stato dunque imbarcato su un volo con destinazione Tirana.