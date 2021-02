Furti di vasi e fiori nei cimiteri: installate le foto-trappole

Giovedì 25 febbraio è iniziata una serie di controlli della Polizia locale di Treviso sui furti di fiori e vasi nei cimiteri. In questi giorni sono state installate alcune foto-trappole e nella mattinata di oggi sono stati posizionati i cartelli che informano l’utenza della presenza di questo sistema di controllo da remoto con l’obiettivo di far desistere chi ruba fiori e altri oggetti sulle tombe, comportamenti peraltro penalmente perseguibili.

«Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni di furti sulle tombe - spiega il comandante della Polizia locale, Andrea Gallo - Per questo motivo abbiamo deciso di intensificare i controlli e di utilizzare le foto-trappole, strumento dimostratosi molto valido contro gli eco-vandali, per sorprendere chi ruba in cimitero». I cartelli, posizionati per ora agli ingressi del Cimitero di San Lazzaro, verranno installati anche a Santa Bona, Canizzano e Monigo. Gli agenti del Nucleo di Contatto urbano intensificheranno la presenza nei cimiteri con servizi appiedati e in borghese per individuare i responsabili. Alcuni cittadini hanno chiamato in questi giorni il Comando per segnalare come questo fenomeno dei furti di fiori si sia intensificato: «Molto spesso si tratta di veri e propri furti di fiori che vengono spostati da un vaso all’altro - conclude Gallo - Forse chi li commette non si rende conto che le sanzioni penali previste sono molto pesanti».