Ladri scatenati, case razziate: rubati anche i filmati della videosorveglianza

Domenica di furti in casa nella frazione di Bertoneria a Zero Branco: i carabinieri di Treviso sono intervenuti per una serie di colpi messi a segno nel tardo pomeriggio quando i proprietari delle abitazioni si trovavano fuori casa.

Dalle prime ricostruzioni i malfattori avrebbero fatto irruzione forzando le porte d'ingresso. Una volta all'interno i ladri hanno potuto agire indisturbati rubando monili e contanti. In una casa i malviventi sono riusciti a rubare anche l'impianto di registrazione delle telecamere di sorveglianza. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini partendo dai sopralluoghi effettuati presso le abitazioni "visitate" nel pomeriggio di domenica da quella che sembra a tutti gli effetti una banda di professionisti che ha agito sempre con lo stesso modus operandi.