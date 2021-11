Raid dei ladri a San Polo: colpite sia le abitazioni che le auto in sosta

E' un vero e proprio raid diffuso quello messo a segno da un banda di ladri tra San Polo di Piave, la frazione di Rai e Tezze di Vazzola nella nottata tra lunedì e martedì. Ignoti hanno difatti colpito sia le abitazioni che le auto in sosta. Come accaduto in via Giardino, a pochi passi dal Castello Papadopoli Giol, dove le telecamere di videosorveglianza di un'abitazione hanno ripreso un malvivente intento a saltare il cancello d'ingresso per poi entrare in casa e finire con il distruggere i finestrini di un'auto. Purtroppo l'uomo ha effettuato il blitz tutto bardato, anche con indosso degli occhiali ed un cappellino, così da non poter essere riconosciuto. Alcuni residenti della zona domenica avevano comunque già avvisato sui social della presenza di strani individui nell'area intenti a fotografare le abitazioni. Su tutti questi casi stanno comunque indagando i carabinieri.