Ladri armati di flessibile e smerigliatrice: raffica di furti nella Marca

Raffica di furti in questi giorni nell'hinterland trevigiano. Tra i comuni colpiti ci sono: Paese, Carbonera e Preganziol dove i ladri, armati di flessibile e smerigliatrice, hanno preso di mira cassette di sicurezza e casseforti di alcune case private della zona trafugando soldi in contanti e preziosi per un bottino di diverse migliaia di euro. La raccomandazione dei militari dell'Arma è quella di inserire sempre il sistema di allarme di casa, chiudere correttamente porte e finestre anche in caso di brevi uscite e non tenere eccessive somme di denaro in casa, segnalando subito al 112 eventuali movimenti o presenze sospette.

Durante il fine settimana i carabinieri hanno intensificato anche i controlli su strada, con posti di blocco a Treviso e lungo le principali arterie provinciali. Sabato mattina, 29 luglio, nelle operazioni è stato coinvolto anche un equipaggio di elicottero del 14° NEC di Belluno per monitorare strade e aree ritenute maggiormente sensibili e connotate da fenomeni di degrado urbano.