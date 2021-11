Aumento dei furti a Mogliano, i carabinieri rafforzano i controlli sul territorio

A seguito degli ultimi episodi di rapine e furti lungo tutto il territorio di Mogliano Veneto, il Comando Provinciale di Treviso, guidato dal Colonnello Gianfilippo Magro, dalla prossima settimana schiererà ulteriori rinforzi - in termini di personale e mezzi - per il potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo dell'area.

Le risorse aggiuntive, in arrivo dalle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di stanza a Mestre, andranno a implementare il sistema di controllo del territorio già ampliato negli scorsi giorni con personale "caratterizzato da spiccato dinamismo e versatilità operativa nonché da una particolare capacità nel pattugliamento in contesti urbani e rurali, nel controllo di esercizi pubblici, dei principali luoghi di aggregazione e delle arterie viarie ritenute strategiche, in definitiva, in attività 'su strada' finalizzate a prevenire e contrastare la recrudescenza di specifici fenomeni criminosi quali, appunto, i reati predatori" fa sapere l'Arma.

Mentre le indagini sulla rapina in villa del 14 novembre scorso e sulle successive “intrusioni” in abitazioni dei giorni successivi registrate a Mogliano Veneto vedono frontalmente impegnato il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di via Cornarotta, un’altra S.I.O. (acronimo di Squadra di Intervento Operativo) a bordo di due veicoli specificamente allestiti girerà sin da lunedì 22 novembre nelle aree di Mogliano Veneto e Preganziol, questo per consentire un pattugliamento H-24, già quotidianamente attivo, che sarà irrobustito integrando quello già assicurato dalle pattuglie della Stazione di Mogliano e dalle “gazzelle” del Radiomobile della Compagnia di Treviso.