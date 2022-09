Usano i passeggini per nascondere la refurtiva: arrestato lui, denunciata la moglie

Ladri senza scrupoli utilizzano i passeggini dei due loro figli neonati per occultare la refurtiva. Scoperti dal personale di vigilanza, il marito, un uomo di 27 anni di Altivole in provincia di Treviso finisce in manette, la consorte di 22 se la cava con una denuncia.

I fatti

I fatti sono successi ieri, 4 settembre al centro commerciale "Le Torri" di Cittadella. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Cittadella, la coppia è entrata nel megastore con i due passeggini. Pensando di agire indisturbato il marito ha arraffato dagli scaffali merce per 200 euro e l'ha nascosta sotto i figli nei passeggini. Per non avere problemi alle casse ogni prodotto asportato è stato liberato dalla placca antitaccheggo. Tra la merce arraffata, capi di abbigliamento e prodotti per la casa.

Piano fallito

Una volta giunti alle casse i due hanno provato a defilarsi senza saldare il conto, ma sono stati fermati ed è stato chiesto l'intervento dei carabinieri. La pattuglia dell'Arma dopo aver perquisito la coppia e i due passeggini ha rinvenuto la merce. In tasca al ventisettenne è stato trovato anche un attrezzo utilizzato per la manomissione dell'antitaccheggio.

Guai con la giustizia

I coniugi di Altivole sono stati portati in caserma e al termine delle formalità di rito l'uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso. La donna, 22 anni è stata invece indagata a piede libero per il medesimo reato. La refurtiva è stata restituita ai responsabili del centro commerciale.