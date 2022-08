Raffiche di furti a San Zenone degli Ezzelini: i ladri alla ricerca di attrezzi da giardinaggio

Da qualche mese a questa parte a San Zenone degli Ezzelini si sta assistendo ad una raffica di furti senza precedenti nelle abitazioni. In 40 anni non era mai successo nulla di simile a sentire i residenti. I ladri, veri e propri predoni, incuranti delle forze dell’ordine si stanno facendo sempre più spavaldi e intraprendenti visitando anche più volte la stessa abitazione prima di cambiare obiettivo.

Si sta assistendo probabilmente ad una banda che prende di mira soprattutto attrezzi da giardinaggio come decespugliatori, motocoltivatori, motoseghe, tagliarami, rasaerba, ma non solo. Attrezzi che anche se usati con la crisi di oggi valgono molti euro. Arraffano di tutto non curanti se l’attrezzo sia funzionante o no, nuovo o vecchio.La tecnica a quanto pare è simile, segnano la rete dell’abitazione e poi a notte inoltrata agiscono aprendosi un vero e proprio varco nelle reti di recinzione e scardinando i lucchetti delle rimesse per attrezzi. Si impossessano della refurtiva che trasportano aiutandosi pure con carriole trovate in loco. Giungono dai campi e li si dileguano nel più totale silenzio. C’è da chiedersi dove va a finire la merce trafugata? Ad oggi non si sa poiché per ora nonostante le ripetute denunce non sembra essere stato ritrovato niente. In qualche luogo sicuramente la dovranno portare. I cittadini chiedono una maggiore illuminazione nelle vie adiacenti ai campi, alcune non presentano nessun tipo di illuminazione pubblica e più videocamere di sorveglianza ai varchi degli incroci del paese e non solo ai confini perché passando per i campi a quanto pare si possono eludere facilmente. In alcune zone del paese ormai molti stanno passando notti insonni e si sentono poco tutelati e in balia dei predoni.

Si spera si intensifichino i controlli e i mezzi delle forze dell’ordine per tenere sotto controllo una zona al confine della provincia che in questo periodo sta vivendo giorni difficili. Si perché a quanto pare anche nei comuni vicini sembra ci siano dinamiche simili e c’è da preoccuparsi per l’escalation di casi. Si invitano tutti i cittadini a segnalare qualsiasi movimento sospetto e possiamo consigliare, nel caso qualcuno avesse intenzione di acquistare attrezzi usati, prima di effettuare l’acquisto faccia le dovute verifiche che non si tratti di merce trafugata.