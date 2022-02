Allarme a Conegliano: i ladri razziano due ville nei pressi del Castello

E' di due furti del tutto simili nelle modalità il bilancio di quanto accaduto mercoledì scorso nella zona del Castello di Conegliano. I ladri hanno difatti colpito in due villette tra via Benini e il Parco Rocca, noncuranti del fatto che nelle abitazioni ci fossero comunque le rispettive famiglie proprietarie di casa. Come riporta "il Gazzettino", particolarmente allarmante è stato il colpo messo a segno lungo via Benini visto che i malviventi, verso le 18.30, sono penetrati in casa forzando la finestra del bagno della zona notte dopo aver attraversato il giardino dei vicini di casa. Una volta nell'abitazione i ladri hanno poi messo a soqquadro tutto e si sono fermati solamente perché, casualmente, poco dopo il padrone di casa se li è trovati improvvisamente davanti. Le urla dell'uomo hanno richiamato anche la moglie che in quel momento era in un'altra stanza, facendo così scappare a gambe levate i malintenzionati. Su entrambi i casa indaga comunque ora la polizia che è già al setaccio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un volto alla banda di ladri.