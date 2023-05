Ladri in agenzia immobiliare: svaligiata la cassaforte con monili, oro e contanti

Ladri in azione nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio a Maserada sul Piave dov'è stata svaligiata l'agenzia immobiliare di Paolo Perocco in Viale Caccianiga. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i malviventi sono entrati in agenzia con una smerigliatrice, usata per forzare la cassetta di sicurezza a muro e impossessarsi di assegni, monili in oro e denaro contante per un bottino ancora in corso quantificazione. All'interno della cassaforte c'erano i gioielli di famiglia di proprietà dei titolari dell'agenzia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri. Un aiuto importante potrebbe arrivare dalle immagini delle videocamere della zona.