/ Viale della Repubblica, 205

Rubano scarpe e vestiti da Pittarosso, titolare li insegue ma viene preso a calci e pugni

Furto con aggressione nel pomeriggio di domenica 19 novembre in Viale della Repubblica a Treviso. Ad entrare in azione due donne aiutate da alcuni complici che hanno aggredito il titolare del negozio nel parcheggio, facendolo finire in ospedale