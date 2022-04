Ladri in tipografia, rubati 500 chili di alluminio e 70 di piombo

I carabinieri di Asolo sono intervenuti martedì 26 aprile in una tipografia della zona artigianale di San Zenone degli Ezzelini dove ignoti, durante il lungo fine settimana, hanno forzato il cancello carraio e rubato dal piazzale esterno dell'azienda circa 500 chili di lastre in alluminio e una settantina di chili di materiali in piombo. La stima complessiva dei danni e della refurtiva è ancora in corso. Avviate le indagini per individuare i responsabili.