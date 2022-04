Ladri in casa: famiglia si ritrova senza auto, bici e monopattini

Hanno lasciato un'intera famiglia senz'auto, bici e monopattini riuscendo a fuggire nella notte senza farsi scoprire. Ladri scatentati nelle scorse notti a Mogliano Veneto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il furto più importante è stato messo a segno in Via Barbiero dove ignoti hanno preso di mira la casa di un operaio 30enne. Dopo aver forzato il cancello carraio, i ladri hanno rubato dentro casa "solo" le chiavi della Peugeot 207. Prima di andarsene con l'auto rubata però, i malviventi si sono accorti che nelle vicinanze c'erano anche le due bici dei genitori e i monopattini dei figli della coppia. Caricato tutto in auto se ne sono andati senza che nessuno si accorgesse di nulla. Al mattino seguente l'amara scoperta e la denuncia immediata ai carabinieri. Sempre a Mogliano, giovedì 28 aprile un altro furto d'auto è stato denunciato in zona cimitero. La vittima è un papà sceso dall'auto per accompagnare il figlio all'asilo. Al suo ritorno non ha trovato più il veicolo. Furti in casa, infine, sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Quinto di Treviso, Casale sul Sile, Silea e Preganziol.