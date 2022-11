Ruba un'auto ma lo fermano i carabinieri: 31enne denunciato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montebelluna, durante un posto di controllo nel centro cittadino, hanno denunciato per ricettazione un 31enne residente a Possagno, pregiudicato per delitti contro il patrimonio, che è stato sorpreso alla guida di un veicolo oggetto di furto lo scorso 14 novembre ai danni di un 57enne di Caerano di San Marco.

Ubriachi al volante

In queste ore però i controlli su strada dei militari dell'Arma hanno portato al ritiro di altre due patenti per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri del radiomobile di Castelfranco Veneto hanno denunciato un 41enne residente a Loria, gravato da precedenti penali, poiché durante un posto di controllo in Castello di Godego, è stato sorpreso alla guida con un tasso decisamente superiore ai limiti consentiti. Sempre i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato un 49enne residente a Galliera Veneta (in provincia di Padova) che, dopo essere finito fuori strada con l'auto nella notte del 25 novembre in via Brenta a Castelfranco Veneto, è risultato positivo all’alcoltest. Anche in questo caso per il guidatore è scattato il ritiro immediato della patente di guida.