Furto su un'auto in sosta, incastrato grazie ai rilievi del Ris di Parma

E' stato identificato grazie ad una traccia di sangue che era stata repertata dai carabinieri sul finestrino anteriore dell'auto che aveva frantumato per impossessarsi di alcuni effetti personali della vittima. Il furto, avvenuto nel luglio 2020 a Spresiano, sembrava essere destinato a non avere un colpevole. Nei giorni scorsi i carabinieri di Spresiano, in collaborazione con il Ris di Parma, sono riusciti ad identificare e denunciare un cittadino di origini marocchine di 36 anni, residente nel pordenonese, per furto aggravato.

Nel corso del meticoloso sopralluogo effettuato dopo il furto, i militari dell'Arma avevano repertato una piccola traccia ematica che ha poi consentito di risalire all'autore del reato.