Balle di fieno scomparse nel nulla: a Corbanese è caccia ai ladri

Numerose balle di fieno rettangolari da 35 kg l'una sono state rubate in località Borgo Santa Caterina, a Corbanese di Tarzo. A segnalare l'episodio con un accorato post su Facebook è stata la proprietaria, accortasi solo nelle ultime ore dell'ammanco: «C'è stato rubato un quantitativo abbondante di balle di fieno rettangolari da 35 kg l'una - scrive Isabella Rizzotto - Non abitando però nella zona ci siamo accorti del fatto ma non sappiamo di preciso quando possa essere successo, se di mattina, pomeriggio o sera. Purtroppo la catasta era ben visibile dalla strada principale e probabilmente i ladri sono giunti sul posto con un furgone perché tracce di trattori non se ne vedono. A chiunque avesse notato qualcosa di strano chiedo cortesemente di essere contatta». Per il momento si sospetta di qualche agricoltore locale che avrebbe così atteso l'assenza dei proprietari per accapparrarsi il "bottino" a titolo gratuito.

Qui sotto il luogo del furto: