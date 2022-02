Spaccata in un bar a Santa Bona: i ladri scappano con la cassa

Ancora "violenza" nel quartiere di Santa Bona a Treviso. Nella nottata tra giovedì e venerdì, poco dopo le ore 3, ignoti si sono introdotti all'interno del bar B&B di via Ronchese, spaccando la vetrata e portato via la cassa poi ritrovata aperto poco distante lungo la via che costeggia il supermercato Alì della zona. Ingenti inoltre i danni provocati al locale.

"Come amico e residente in questo territorio esprimo la mia vicinanza e quella del quartiere al bar e ai nostri amici gestori Berto e Barbara - dichiara l'ex consigliere comunale Enrico Renosto - Questo è l'ennesimo episodio di degrado e violenza perpetrato ai danni di Santa Bona in pochi mesi. Solo due mesi fa, infatti, si era registrato l'incendio del negozio di bici a 20 metri dal bar stesso. Nelle settimane scorse, invece, sono comparse immondizie lasciate ovunque e carcasse di motorini abbandonati".

"Faccio un appello pubblico affinché vengano posizionate delle telecamere in via Ronchese con la massima urgenza, questo perché a Santa Bona è in atto una deriva che non possiamo accettare - continua Renosto - Sono fiducioso che questo grido che si eleva dalla periferia possa essere ascoltato e preso in considerazione per evitare che episodi del genere si ripetano. Abbiamo messo impegno in tanti anni per riqualificare il quartiere, non possiamo assistere a questo declino. Qui sono nato e vissuto e dunque mi sento di segnalare che si è innescata una sequenza inaccettabile di degrado che va fermata quanto prima. Magari verrebbe in aiuto l'idea di trasferire nei quartieri alcuni uffici comunali al posto degli spazi sfitti. A volte è meglio decentralizzare che accentrare".

Quella di via Ronchese sembra dunque una bomba pronta ad esplodere da un momento all'altro, con i residenti ormai sul piede di guerra. Proprio per questo, al bar B&B è stata già aperta una raccolta firme per richiedere al Comune nuove telecamere nell'attesa che le forze dell'ordine effettuino le indagini di rito visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar che hanno ripreso il ladro, tanto che i residenti avrebbero già una prima idea sull'identità del malvivente. Inoltre, sabato prossimo in via Ronchese verrà organizzato un gazebo di sensibilizzazione sull'attuale stato di degrado del quartiere a cui sono invitati tutti i cittadini.