Raid notturno dei ladri alla cantina Le Manzane: rubate 500 "barbatelle"

«Questa notte siamo stati derubati. Dopo i sacrifici di una settimana, ci hanno rubato più di 500 barbatelle di glera appena piantate. Siamo davvero rammaricati di come non ci sia più rispetto del lavoro altrui, dei sacrifici che si fanno. Sicuramente i “malandrini” ci stanno leggendo, vi vogliamo anche informare che sono stati presi provvedimenti». Con questo post affidato a Facebook la nota cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto ha denunciato quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ovvero il furto di centinaia di mini "tralci" di vite appena piantati.

«Ci siamo accorti di quanto successo solamente stamattina una volta che siamo stati avvisati da un vicino - raccontano i fratelli Anna e Marco Balbinot, rispettivamente di 24 e 30 anni - Ovviamente c'è grande dispiacere per quanto ci è stato portato via, ma soprattutto proviamo rammarico per aver buttato all'aria circa una settimana di lavoro. Per quanto riguarda invece il danno economico, parliamo di circa mille euro visto le che piantine vengono 2-3 euro ciascuna». Secondo una prima ricostruzione fornita dai titolari dell'azienda, i ladri (o il ladro) sarebbero penetrati a piedi nella proprietà da un passaggio pedonale sull'argine del fiume Cervano, in un'area non recintata da alcuni giorni perché in manutenzione.

«Via Manzana è tuttora recintata, ma i malviventi sono entrati da un ingresso poco più sotto, in un terreno che abbiamo acquisito da poco - continua Anna - Inoltre, probabilmente ci stavano seguendo sui social visto che il raid è arrivato proprio quando sono terminati i lavori di piantumazione delle barbatelle. Ovviamente non sappiamo chi sia stato, anche perché nessuno ha notato nulla, ma questo non ci impedirà comunque di sporgere denuncia domani contro ignoti».