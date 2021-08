Sorpreso a rubare negli spogliatoi della palestra: 62enne denunciato

I carabinieri di Treviso hanno denunciato per tentato furto aggravato un 62enne di origini nigeriane residente in provincia di Venezia, già noto alla Giustizia per una serie di precedenti penali. Lo straniero, verso le 11 di lunedì mattina, è stato sorpreso da un 60enne di Carbonera, frequentatore di una palestra del capoluogo, mentre negli spogliatoi stava rovistando all'interno del suo borsone per rubare gli oggetti lasciati all'interno. Il 60enne ha bloccato il ladro negli spogliatoi fino all'arrivo dei militari dell'Arma che hanno provveduto a denunciare il 62enne nigeriano.