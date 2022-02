Ruba due bottiglie di champagne da 500 euro: denunciato

I carabinieri di Dosson, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 21enne serbo, irregolare sul territorio nazionale, accusato di aver compiuto un furto avvenuto sabato 15 gennaio presso un negozio di alcolici della zona: il 21enne era riuscito a rubare due bottiglie di champagne del valore complessivo di quasi 500 euro. I militari dell'Arma lo hanno individuato nel giro di poche settimane.

I carabinieri del Radiomobile di Treviso, invece, hanno denunciato un 18enne che giovedì 3 febbraio, presso un negozio di abbigliamento sportivo di Treviso aveva rubato un paio di magliette del valore complessivo di 120 euro, tagliando le etichette per non farsi beccare dall'antitaccheggio. Il personale del negozio si è però accorto che il giovane stava nascondendo le magliette nello zaino cercando di dirigersi verso l’uscita. Fermato dall'addetto alla vigilanza, il 18enne è riuscito a fuggire prima dell'arrivo dei militari dell’Arma. A carico del giovane è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.

Controlli antidroga: due denunciati

Doppio intervento dei carabinieri di Treviso nella serata di venerdì 4 febbraio: due le persone fermate, rispettivamente in via Roma a Treviso e in un parco pubblico della provincia.

Nel capoluogo un 23enne originario del Burkina Faso è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana, oltre ad un modesto quantitativo di cocaina e hashish. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Lo straniero è stato segnalato all'autorità giudiziaria anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avendo tentato di scappare al controllo spintonando uno dei militari, fortunatamente senza conseguenze. Il secondo denunciato è un 20enne trevigiano accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere all’esito di un controllo operato da una “gazzella” dei carabinieri del Radiomobile di Treviso nei pressi di un parco pubblico di Monastier. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish e di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, nonché di un bilancino di precisione.