Spaccata all'Osteria Cae de Oro: ladro scappa con il fondo cassa

Il ladro solitario del centro città è tornato a colpire. Intorno alle ore 2 di notte di oggi, infatti, un malvivente è penetrato all'interno dello storico ristorante Cae de Oro che si trova sotto i portici di via Avogari a Treviso, in pieno centro storico. Un colpo effettuato in pochi minuti, utilizzando un tombino recuperato in strada per scagliarlo contro la porta a vetri del locale e garantirsi dunque un ingresso facilitato verso il fondo cassa da cui ha poi rubato circa 70 euro. Il ladro è poi fuggito lontano i bicicletta, ma le telecamere di sicurezza presenti in zona hanno registrato tutto il raid. Sul caso indaga ora la Squadra Mobile di Treviso, anche perché il modus operandi è il medesimo di quanto successo tra martedì e mercoledì alla pasticceria Nascimben di viale Luzzatti dalla quale erano scomparsi un centinaio di euro.