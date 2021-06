Coppia di pensionati si trova in casa tre ladri: attimi di terrore

Coppia di pensionati derubata in casa da tre malviventi: il furto è stato denunciato ai carabinieri di Vittorio Veneto che ora sono sulle tracce di due donne e un uomo che, nei giorni scorsi, hanno terrorizzato due anziani coniugi residenti in Via Campion a San Martino di Colle Umberto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il furto è stato messo a segno verso le ore 19. I tre banditi, a volto scoperto, hanno fatto irruzione mentre il proprietario di casa era uscito per delle commissioni lasciando sola la moglie 77enne. Due donne, con la scusa di chiedere informazioni alla signora, hanno oltrepassato la recinzione di casa e hanno provato in vari modi ad entrare nell'edificio. In realtà era solo un modo per tenere occupata la pensionata mentre un terzo complice aveva fatto irruzione in casa. Il caso ha voluto che, pochi minuti più tardi, il marito della donna sia tornato a casa trovandosi faccia a faccia con il malvivente. A quel punto i tre ladri si sono dati alla fuga a bordo di un'auto con targa coperta. La coppia è ancora sotto choc per quanto accaduto.