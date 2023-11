Rubano cassaforte dalla casa di un 38enne: tre ladri in manette

Sono stati arrestati dai carabinieri di Treviso i tre ladri ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di furti aggravati in abitazione. Si tratta di D.B. 49enne di Mogliano Veneto, P.M. 20enne di origini kosovare e B.B. 44enne albanese.

I fatti risalgono a mercoledì sera, 1° novembre, quando, verso le 19.30, una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di pattuglia ha intercettato in via Nuova Trevigiana a Casale sul Sile un’utilitaria con alla guida il 49enne moglianese in atteggiamento sospetto. Solo pochi istanti prima era stato messo a segno, in una strada non distante, un furto nella casa di un 38enne a cui era stata rubata una cassaforte con numerosi monili in oro, pietre preziose e denaro contante per quasi 20mila euro. Nell’auto guidata dal 49enne D.B. i militari hanno trovato la cassaforte rubata, un monile e numerose confezioni vuote di gioielli. Subito sono state avviate le ricerche dei complici fuggiti con la refurtiva. Quando i carabinieri sono arrivati a casa del 49enne fermato in auto, hanno trovato dalla porta due individui che alla vista dei miltari hanno cercato di allontanarsi venendo tuttavia bloccati dopo un breve inseguimento e identificati. Erano il 20enne kosovaro P.M. e il 44enne albanese B.B. trovati in possesso di circa 800 euro in contanti.

La perquisizione della casa ha portato i carabinieri a scoprire come i due stranieri fossero stati ospitati dal 49enne moglianese e fossero i suoi complici nel furto in casa. Al piano terra dell’abitazione è stata trovata una considerevole quantità di monili in oro (anelli, bracciali, collane, orecchini) gran parte dei quali riconosciuti come quelli rubati al 38enne di Casale sul Sile. Sequestrati anche un piede di porco, due paia di guanti da lavoro ed un berretto sportivo. Da successive verifiche è stato accertato come il 44enne albanese avesse numerosi alias e fosse destinatario di un provvedimento emesso nei mesi scorsi dalla Procura di Treviso, dovendo lo stesso scontare un residuo pena di 8 mesi di reclusione a seguito di condanne riportate anche per reati contro il patrimonio. Il terzetto di ladri è stato arrestato venerdì sera, 3 novembre. Sabato mattina i tre arresti sono stati convalidati: il 44enne albanese già destinatario del provvedimento di condanna a 8 mesi è finito in carcere a Treviso. Obbligo di dimora, invece, per gli altri due malviventi difesi dagli avvocati Sossio Vitale, Luca Pietramala e Barbara Camerin.