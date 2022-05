Abbraccia un'anziana e le porta via la collana d'oro da mille euro

La teneva in vista, e l'aveva subito indossata al collo pur avendo rubato la collana d'oro poco prima a un'anziana. Ma non è passata inosservata ai passanti insospettiti, che hanno segnalato di aver visto la donna, una 27enne del veneziano, ai carabinieri della stazione di Mogliano Veneto. È successo sabato mattina nel trevigiano e i militari hanno poi denunciato la giovane per ricettazione.

Era stata vista a bordo di un'auto, segnalata come "sospetta" da alcuni cittadini, alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Treviso, sulla statale 13 Pontebbana, mentre si trovava in compagnia di altre due donne, sue parenti. Alla pattuglia di militari dell'Arma è bastata una rapida occhiata per notare la vistosa catenina d'oro che la giovane portava al collo e quindi verificare, all'esito di accertamenti, che il monile era il bottino di un furto ai danni di un'anziana commesso nelle ore precedenti. Con l'ormai nota "tecnica dell'abbraccio", a una 83enne di un sobborgo di Treviso attirata nel cortile di casa con la scusa di chiedere delle informazioni, era stato infatti portata via la collana ritrovata dai carabinieri, del valore di circa 1.000 euro, oggetto di valore poi riconosciuto, con evidente sollievo, dalla legittima proprietaria che commossa ha ringraziato i militari. Ancora una volta fondamentale è stata la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine.