Furto da H&M, spintona un commesso e fugge, arrestato dalla polizia

Ha rubato alcuni capi di vestiario, per un valore di circa 46 euro, all'interno del negozio di abbigliamento H&M di corso del Popolo a Treviso: dopo essere stato scoperto da un commesso, ha spintonato via il malcapitato e si è dileguato di corsa. Protagonista di questa scorribanda, avvenuta alle 12.30 circa di mercoledì, un cittadino nigerino di 27 anni, bloccato dagli agenti delle volanti in via Roma, dopo una violenta collutazione. Lo stranieri, con svariati precedenti in tutta Italia, è stato arrestato per furto e per resistenza a pubblico ufficiale.