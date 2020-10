Appende le decorazioni di Halloween al cancello di casa: i vandali le rubano

A pochi giorni da sabato 31 ottobre aveva deciso di appendere, insieme alla figlioletta, alcuni addobbi per la festa di Halloween sul cancello di casa. Un modo come un altro per trascorrere del tempo insieme e festeggiare, tra le mura di casa, una ricorrenza che quest'anno sarà molto diversa rispetto agli altri anni vista l'emergenza sanitaria in corso.

Peccato che le simpatiche decorazioni esposte da madre e figlia in via Garibaldi a Ponzano Veneto non abbiano nemmeno fatto in tempo ad arrivare al 31 ottobre visto che, nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29, qualcuno le ha strappate dal cancello e se le è portate via. «Che vergogna - si è sfogata la mamma della piccola raccontando il furto sui social - Ringrazio proprio chi questa notte ha rubato le decorazioni di Halloween che io e la mia bambina avevamo messo sul cancello di casa visto che quest’anno non sarà la solita festa. Siete proprio miseri». In risposta sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza. Sembra che il furto di decorazioni in via Garibaldi non sia stato l'unico e che anche in altre zone di Ponzano i vandali si siano divertiti a rubare le decorazioni per la festa del 31 ottobre.