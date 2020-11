Rubano al supermercato e spintonano una guardia giurata: è caccia ai ladri

Verso le 18 di giovedì, presso il supermercato Despar di via Cavour di Conegliano, due stranieri si sono resi protagonisti del furto di alcuni generi alimentari. La coppia, probabilmente nordafricana, si è prima diretta verso le casse e poi, una volta oltrepassate con la refurtiva, hanno spintonato violentemente la guardia giurata che era presente lì vicino, il tutto per garantirsi la fuga. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che si sono subito messi sulle tracce dei due ladri, purtroppo al momento senza risultato. La guardia giurata, invece, è stata soccorsa dal Suem 118 e si trova ora in osservazione al pronto soccorso di Conegliano a causa di alcune ferite lievi riportate dopo la spinta subita dalla coppia di malviventi.