Furto al distributore, ladri svaligiano le colonnine del self service

Nella mattinata di domenica 20 marzo i carabinieri di Montebelluna hanno effettuato un sopralluogo presso un distributore di Via Roma a Ponzano Veneto dove una banda di ladri, durante l'ultima notte, è riuscita a forzare entrambe le colonnine self service rubando alcune centinaia di euro. I filmati delle videocamere di sorveglianza sono ora al vaglio dei militari dell'Arma per provare a risalire all'identità dei responsabili.