Ruba materiali elettronici dall'ecocentro: fermato dai carabinieri

I carabinieri di Oderzo hanno denunciato per furto un 42enne ivoriano. Nella serata di sabato 3 dicembre, l'uomo è stato trovato in possesso di varie apparecchiature elettroniche con ogni probabilità rubate all'ecocentro di Gorgo al Monticano.

Non è il primo intervento di questo tipo effettuato dai militari dell'Arma per furti di materiali di scarto ferrosi o apparecchiature elettroniche sottratte dai centri di raccolta per alimentare il traffico illegale di questi oggetti che, dopo essere stati portati in località prestabilite vengono poi trasferiti dalle organizzazioni criminali verso i "mercati" di altri paesi europei o extraeuropei. Il materiale rubato dal 42enne è stato restituito all'ecocentro dai carabinieri di Oderzo.